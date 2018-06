Managua (AFP) In Nicaragua haben regierungstreue Verbände am Donnerstag einen neuen Angriff auf die von Oppositionskräften gehaltene Stadt Masaya gestartet. Sicherheitskräfte und paramilitärische Einheiten griffen die Stadt im Südwesten Nicaraguas mit Sturmgewehren und Präzisionswaffen an, wie der Chef des Menschenrechtsverbands des zentralamerikanischen Landes (ANPD), Álvaro Leiva, mitteilte. Die eingesetzten Waffen seien eigentlich dem Militär vorbehalten.

