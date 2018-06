Den Haag (AFP) In den Niederlanden hat die Polizei zwei Männer wegen der mutmaßlichen Vorbereitung eines "terroristischen Verbrechens" festgenommen. Die 22 und 27 Jahre alten Verdächtigen, die Mitglieder einer "Terrororganisation" gewesen sein sollen, wurden nach Polizeiangaben am Donnerstag in Rotterdam festgesetzt. Der niederländische Geheimdienst hatte der Polizei zuvor einen Hinweis gegeben.

