St. Petersburg (AFP) Grenzschutzbehörden mehrerer Länder haben Einreiseversuche und illegale Grenzübertritte in die EU im Zuge der Fußball-WM in Russland gemeldet. Behörden in Russland, Weißrussland und Finnland berichteten am Donnerstag mehr als ein dutzend Fälle. Die ohne Visum und nur mit einer "Fan-ID" nach Russland Eingereisten seien an verschiedenen Grenzen zur Europäischen Union aufgegriffen worden.

