Paris (AFP) Ein Drittel der Menschen weltweit leben einer Studie zufolge in Staaten, in denen die Demokratie zuletzt Rückschläge erlitten hat. In 24 Staaten mit 2,6 Milliarden Einwohnern sei die Demokratie im vergangenen Jahr abgebaut worden, heißt es in einem Artikel der Zeitschrift "Democratization" vom Donnerstag. Besonders betroffen seien Länder in Europa und die USA.

