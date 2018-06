Pamplona (AFP) Nach der vorläufigen Freilassung von fünf Männern, die vor zwei Jahren eine 18-Jährige missbraucht haben sollen, ist es in Spanien zu Protesten gekommen. In Pamplona und Barcelona gingen verärgerte Demonstranten am Donnerstagabend auf die Straße, für Freitag sind Kundgebungen in Madrid und Sevilla geplant. Zuvor hatten spanische Medien berichtet, dass ein Berufungsgericht in Pamplona am Donnerstag gegen Kaution die Freilassung der Männer im Alter zwischen 27 und 29 Jahren angeordnet hatte.

