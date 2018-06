Madrid (AFP) Es ist eine imposante Anlage: Die mehr als 260 Meter lange Basilika ist in einer künstlichen Höhle tief in den Fels gebaut, davor ein großer Aufmarschplatz und über allem thront ein 150 Meter hohes steinernes Kreuz. Jahrelang bauten politische Gefangene im Auftrag von Diktator Francisco Franco an der Kirche im Valle de los Caídos, dem Tal der Gefallenen. Nach seinem Tod 1975 wurde Franco selbst dort beerdigt. Auf seinem Grab gleich vor dem Altar stehen immer Blumen.

