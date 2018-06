Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Trennungen von Migrantenfamilien in Kürze beenden zu wollen. Er werde "bald etwas unterzeichnen", um diese Praxis zu stoppen, sagte Trump am Mittwoch in Washington. Um welche Art von Dokument es sich dabei handeln soll, erläuterte der Präsident allerdings nicht.

