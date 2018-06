München/Berlin (dpa) - Die Schwesterparteien CDU und CSU streiten weiter über die Flüchtlingspolitik und werfen sich gegenseitig einen antieuropäischen Kurs vor.

Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther kritisierte im Deutschlandfunk, die CSU wolle die gesamte Union auf einen antieuropäischen Rechtskurs zwingen. CSU-Generalsekretär Markus Blume hielt ihm daraufhin entgegen: "Antieuropäisch war, was im Jahr 2015 entschieden wurde." Offensichtlich spielte er damit darauf an, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die damalige österreichische Regierung entschieden, die Grenzen trotz des Flüchtlingszustroms offenzuhalten.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte nun der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist bedauerlich, dass die humanitäre Maßnahme, auf Bitte Ungarns und in Abstimmung mit unseren österreichischen Nachbarn, Menschen in tiefster Not und Verzweiflung nicht im Stich zu lassen, heute als "antieuropäisch" diskreditiert wird. Die Achtung der Würde des Menschen ist Ausdruck unserer Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes und Grundwert der Europäischen Einigung. Die CDU Deutschlands bekennt sich dazu."

Blume hatte zuvor der dpa gesagt: "Ich rate der CDU, nicht die Union in Frage zu stellen, weil der Bundesinnenminister (Horst Seehofer, CSU) geltendes Recht an der Grenze durchsetzen möchte. Das ist doch absurd." 2015 habe der deutsche Alleingang "Europa gespalten und Deutschland in Europa isoliert". Die CSU wolle wie die CDU eine europäische Lösung. "Durch die klare Position der CSU kommt jetzt nach drei Jahren endlich überhaupt Bewegung in die europäische Debatte", sagte Blume.

Günther hatte die CSU massiv attackiert: "In Wahrheit geht es im Moment auch überhaupt nicht um das Thema Grenzabweisung, sondern in Wahrheit will die CSU eine Verschiebung der Position der Union weit nach rechts gegen Europa. Und das ist etwas, das die CDU nicht dulden kann."

Nahles in der ARD

Tschechien droht mit der Abriegelung seiner Grenzen, falls Deutschland zu umfassenden Zurückweisungen von Migranten übergeht. "Wir können es nicht zulassen, dass diese illegalen Migranten auf unser Gebiet gelangen, denn sobald sie unser Territorium betreten, ist es unser Problem", sagte Ministerpräsident Andrej Babis.

Er kündigte an, in einem solchen Fall sofort Polizei, Zoll und möglicherweise auch die Armee an die Grenzübergänge zu schicken, um Personenkontrollen durchzuführen. Die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien ist mehr als 800 Kilometer lang.

Babis sprach sich erneut für Flüchtlingslager außerhalb Europas und eine stärkere Bekämpfung der Schleuserbanden im Mittelmeer aus. Tschechien und die übrigen Visegrad-Staaten Polen, Ungarn und Slowakei lehnen Quotenlösungen für die Verteilung von Schutzsuchenden in Europa entschieden ab. Im vorigen Jahr erhielten in Tschechien nach Angaben des Innenministeriums 29 Menschen Asyl und 118 vorübergehenden Schutz.