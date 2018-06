Sigmaringen (AFP) Ein nach einer umstrittenen Abschiebung aus Afghanistan zurückgeholter Flüchtling darf vorerst in Deutschland bleiben. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen entschied in einem am Freitag veröffentlichten Urteil, dass ihm die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen sei. Der junge Mann war im Dezember drei Monate nach seiner Abschiebung auf Weisung des Gerichts nach Deutschland zurückgeholt worden.

