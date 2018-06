Berlin (AFP) Mangels Aussicht auf eine Einigung mit allen EU-Partnern setzt die Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik vorerst auf Absprachen mit einzelnen Staaten. "Es wird auch auf dem Europäischen Rat keine Lösung des Migrationsproblems insgesamt geben", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin mit Blick auf den EU-Gipfel Ende nächster Woche. Daher werde es nun zunächst um bilaterale, trilaterale oder multilaterale Vereinbarungen gehen, wo dies erreichbar sei.

