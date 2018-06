Luxemburg (AFP) Die deutsch-französischen Pläne für eine Reform der Eurozone stoßen bei einer Reihe von EU-Partnern auf Vorbehalte. Beim Treffen der europäischen Finanzminister am Donnerstag und Freitag in Luxemburg meldeten Diplomaten zufolge ein Dutzend Länder Bedenken an. "Es wurden Zweifel zum Budget für die Eurozone geäußert", räumte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire ein. Er und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) seien aber "vollkommen" entschlossen, die Euro-Partner zu überzeugen.

