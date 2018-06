Berlin (AFP) Die Grünen werfen der Bundesregierung in Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik eine Verharmlosung von Homosexuellen-Verfolgung in den Maghreb-Staaten vor. In einer Regierungsantwort auf eine Grünen-Anfrage schreibt die Regierung, dass Homosexuelle in Algerien, Tunesien und Marokko "nicht grundsätzlich als Personen- oder Bevölkerungsgruppe verfolgt werden", wie der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe berichtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.