Frankfurt/Main (AFP) Ein mutmaßlicher Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), der sich seit März vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main verantworten muss, kommt auf freien Fuß. Das Gericht setzte am Freitag aus Gründen der Verhältnismäßigkeit den Haftbefehl gegen den ehemaligen Doktoranden der Technischen Universität Darmstadt, Malik F., außer Vollzug. Der Prozess gegen ihn geht aber weiter.

