Saalfeld/Saale (AFP) Zwei junge Alkoholdiebe haben ihre Beute überhaupt nicht vertragen: Die beiden 11 und 13 Jahre alten Jungen aus Thüringen hatte 1,1 Promille Atemalkohol und konnten "kaum noch gerade stehen", wie die Polizei in Saalfeld am Freitag mitteilte. Gemeinsam mit Freunden waren sie in den Jugendklub in Uhlstädt eingebrochen und hatten dort Spirituosen gestohlen.

