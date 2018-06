Luxemburg (AFP) Die Finanzminister der Eurozone haben sich auf die Bedingungen für das Ende des griechischen Rettungsprogramms geeinigt. Es gebe eine Einigung, sagten mehrere Vertreter der Eurozone und Diplomaten in der Nacht zum Freitag in Luxemburg. Vereinbart wurde demnach eine Abschlusszahlung an Athen von 15 Milliarden Euro sowie eine Verlängerung von Kreditlaufzeiten um zehn Jahre.

