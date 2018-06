Luxemburg (AFP) Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hält Deutschland wegen des Handlungsdrucks in der Flüchtlingsfrage bei anderen Themen auf europäischer Ebene nicht für erpressbar. "Es ist immer gut, dass man Diskussionen nicht miteinander vermixt", sagte Scholz am Freitag beim Treffen der EU-Finanzminister. "Und deshalb bin ich auch ganz sicher, dass das keine Rolle spielen wird." Angesichts des Asylstreits in der Union forderte er Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zu Verhandlungen auf europäischer Ebene auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.