Osnabrück (AFP) Die Zahl der Suizide in Gefängnissen in Deutschland ist gestiegen. Nach den jüngsten vorliegenden Zahlen töteten sich im Jahr 2016 insgesamt 76 Gefängnisinsassen selbst, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" am Freitag unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken berichtete. Zahlen für das Jahr 2017 liegen demnach noch nicht vor.

