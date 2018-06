Berlin (AFP) Eine zunehmende Vielfalt in Kindergärten und Schulen stellt für das deutsche Bildungssystem eine zentrale Herausforderung dar. Gründe für diese Entwicklung sind unter anderem Zuwanderung und Inklusion, wie aus dem am Freitag veröffentlichten nationalen Bildungsbericht hervorgeht. Die an dem Bericht beteiligten Wissenschaftler bemängeln zudem weiter bestehende soziale und auch regionale Ungleichheiten.

