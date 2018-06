Leipzig/Madrid (dpa) - Im Fall der seit gut einer Woche vermissten Tramperin Sophia L. deutet alles auf ein Gewaltverbrechen hin.

In Nordspanien wurde am Donnerstagnachmittag eine Frauenleiche gefunden und von Gerichtsmedizinern untersucht, um zu klären, ob es sich um die 28 Jahre alte Studentin aus Leipzig handelt. Noch sei die Leiche nicht eindeutig identifiziert, hieß es. Die Polizei in Leipzig kündigte ein Statement im Laufe des Tages an.

Die Ermittlungen werden in Sachsen geführt, weil Sophia L. von Leipzig aus nach Bayern trampen wollte. Dort kam sie aber nie an. Am Dienstag hatten die Ermittler mitgeteilt, dass in Spanien ein Mann unter dringendem Tatverdacht eines Tötungsdelikts verhaftet wurde. Es soll sich um einen Fernfahrer handeln.

Der zuständige Untersuchungsrichter habe eine Art Nachrichtensperre zu den Ermittlungen in Spanien verhängt, sagte ein Polizeisprecher im Baskenland am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Frauenleiche war "in unmittelbarer Nähe" einer Autobahntankstelle der Gemeinde Asparrena in der baskischen Provinz Álava entdeckt worden. Der Körper habe sich bereits in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung befunden. Er weise Spuren von Gewalt auf, hieß es.

Sophia L. war am 14. Juni verschwunden. Sie wurde zuletzt gesehen, als sie an einer Tankstelle an der Autobahn 9 nahe dem Leipziger Flughafen in einen Lastwagen gestiegen sein soll. Die Frau wollte nach Bayern trampen. Sie stammt aus Amberg in der Oberpfalz (Bayern).

Die Suche nach der Leiche war im Baskenland auf Antrag deutscher Behörden eingeleitet worden, nachdem die Polizeieinheit Guardia Civil in Jaen in der südspanischen Region Andalusien den 41 Jahre alten Verdächtigen gefasst hatte. Mit dem Fall beschäftigt sich in Spanien das Untersuchungsgericht der baskischen Hauptstadt Vitoria-Gasteiz.

Der Bruder der Studentin hatte über das Internet mehrfach Suchaufrufe verbreitet. Daraufhin sah sich die Familie nach eigener Auskunft rechten Hasskommentaren bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt. Das sei unerträglich, erklärte der Bruder. Der Verdächtige soll nach Medienberichten aus Marokko stammen. Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig haben zur Herkunft des Täters bislang keine Angaben gemacht.