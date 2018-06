Le Castellet (dpa) - Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton ist auch im zweiten Training zum Grand Prix von Frankreich zur Bestzeit gerast. Der britische Mercedes-Pilot war am Freitag in Le Castellet satte 0,7 Sekunden schneller als der Australier Daniel Ricciardo im Red Bull.

WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel musste sich wie schon zum Auftakt mit Rang fünf begnügen. Der Ferrari-Fahrer war mehr als 1,1 Sekunden langsamer als Hamilton. Vor dem achten Saisonlauf am Sonntag liegt Vettel in der WM-Gesamtwertung nur einen Punkt vor seinem Rivalen im Silberpfeil. Der Grand Prix nahe Marseille ist der erste in Frankreich seit zehn Jahren.

Infos zur Rennstrecke

Infos des Weltverbands

Infos der Veranstalter