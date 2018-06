Rom (AFP) Italiens Innenminister Matteo Salvini will den Polizeischutz des von der Mafia bedrohten Schriftstellers Roberto Saviano überprüfen lassen. "Es scheint mir, als würde er viel Zeit im Ausland verbringen", sagte Salvini am Donnerstag im Radio über den Schriftsteller. Es solle überprüft werden, "wie das Geld des italienischen Volkes ausgegeben wird". Saviano kritisierte daraufhin am Freitag die "widerliche" Atmosphäre in Italien.

