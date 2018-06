Le Castellet (dpa) - Die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas haben im ersten Formel-1-Training in Frankreich die Konkurrenz hinter sich gelassen.

Titelverteidiger Hamilton war am Freitag in Le Castellet 0,140 Sekunden schneller als sein finnischer Teamkollege. Platz drei belegte der Australier Daniel Ricciardo im Red Bull. WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel wurde im Ferrari mit fast einer Sekunde Rückstand auf Hamilton Fünfter.

Nico Hülkenberg kam beim Heimspiel seines Renault-Teams nicht über Rang 18 hinaus. Kurz vor Ende wurde das Auftakttraining wegen eines heftigen Unfalls von Marcus Ericsson abgebrochen, nachdem der Sauber des Schweden in Brand geriet. Ericsson kam anscheinend ohne ernste Verletzungen davon.

Der achte Saisonlauf ist der erste Grand Prix in Frankreich seit zehn Jahren. Damals hatte Ferrari-Pilot Felipe Massa in Magny-Cours gewonnen. Zum bislang letzten Mal in Le Castellet fuhr die Formel 1 im Jahr 1990. Auch damals saß der Sieger Alain Prost in einem Ferrari. Seither ist die Strecke jedoch mehrfach umgebaut und modernisiert worden.

In der WM-Gesamtwertung hatte Vettel zuletzt mit seinem Sieg in Kanada wieder die Führung übernommen. Hamilton liegt jedoch nur einen Punkt hinter dem Deutschen. Das Frankreich-Rennen ist der erste von drei WM-Läufen innerhalb von 14 Tagen.

