Beirut (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Nahostreise mit dem Besuch einer Schule in der libanesischen Hauptstadt Beirut fortgesetzt, wo einheimische und Flüchtlingskinder im Schichtbetrieb unterrichtet werden.

In der Schule werden vormittags libanesische und nachmittags rund 600 syrische Flüchtlingskinder unterrichtet. Deutschland unterstützt ein Hilfsprogramm, das es ermöglicht hat, dass im Schuljahr 2017/18 insgesamt 270 000 Kinder in die Schule gehen können, darunter mehr als 100 000 syrische Mädchen und Jungen.

Eine Vertreterin des UN-Kinderhilfswerks Unicef sagte am Rande des Besuchs, im ganzen Land lebten 400 000 Flüchtlingskinder im Schulalter, 220 000 von ihnen besuchten eine Schule im Libanon. Insgesamt gebe es in den Schulen des Landes derzeit mehr syrische als libanesische Kinder. Die hohe Zahl der Flüchtlingskinder stelle das libanesische Schulsystem vor große Herausforderungen. Wegen des Unterrichts in Doppelschichten an etwa 360 Schulen im Land müssten auch doppelt so viele Lehrer und Unterrichtskapazitäten bereitgestellt werden.

Am Nachmittag will Merkel mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri zusammentreffen. Gemeinsam wollen beide an einer Gesprächsrunde mit Wirtschaftsvertretern teilnehmen.

Der Libanon hat nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR fast eine Million syrische Flüchtlinge aufgenommen. Gemessen an der Bevölkerung sind in dem Land weltweit die meisten Flüchtlinge untergekommen, 164 pro 1000 Einwohner. In Deutschland waren es 12, obwohl das deutsche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf viermal so hoch ist. Das Gespräch mit Hariri findet auch vor dem Hintergrund des Asylstreits mit der CSU statt.

Im Libanon hat die vom Iran unterstützte Schiitenmiliz Hisbollah stark an Einfluss gewonnen, sie agiert in Teilen des Landes wie ein Staat im Staate. Die Regierung erlaubt keine offiziellen Flüchtlingslager, weil sie verhindern will, dass die Menschen bleiben. Syrer müssen für eine Arbeitserlaubnis Geld bezahlen, das sie nicht haben. Viele Kinder können nicht zur Schule gehen. Hier droht eine Generation ohne Ausbildung und Hoffnung heranzuwachsen.