Washington (AFP) Die Zahl der Todesopfer bei den Massenprotesten in Nicaragua ist auf mindestens 212 gestiegen. Wie die Interamerikanische Menschenrechtskommission am Freitag in Washington mitteilte, wurden bis zum vergangenen Dienstag zudem mehr als 1300 Menschen verletzt. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission ist ein unabhängiges Gremium der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS).

