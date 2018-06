Bukarest (AFP) Der Chef der regierenden Sozialdemokraten in Rumänien ist wegen Scheinbeschäftigung zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Bukarest sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass Liviu Dragnea zwei Mitarbeiterinnen des Kinderschutzes aus seinem Wahlreis Teleorman dazu gebracht hatte, für die örtlichen Parteiorgane zu arbeiten. Laut Staatsanwaltschaft sorgte er dafür, dass sie weiter für ihre ursprüngliche Arbeit bezahlt wurden. Dragnea streitet die Vorwürfe ab und geht gegen das Urteil in Berufung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.