Tunis (AFP) Nach dem Untergang eines Flüchtlingsboots mit 87 Toten haben Sicherheitskräfte in Tunesien den mutmaßlich verantwortlichen Schlepper festgenommen. Der 32-Jährige sei am Donnerstag gefasst worden, teilte das Innenministerium in Tunis am Freitag mit. Das Boot war Anfang Juni bei der Überfahrt von der tunesischen Küste nach Europa gesunken. 87 Menschen ertranken, 68 wurden gerettet.

