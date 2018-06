Straßburg (AFP) Zwei Tage nach der Verabschiedung des umstrittenen "Stop-Soros-Gesetzes" durch das ungarische Parlament haben Experten des Europarats eine zentrale Bestimmung zur Arbeit von Flüchtlingshelfern gerügt. Die Bestimmung solle wieder aufgehoben werden, da sie die rechtmäßige Arbeit von Nichtregierungsorganisation "ernsthaft beeinträchtigt", befand die Venedig-Kommission des Europarats in einem am Freitag veröffentlichen Gutachten. Der Venedig-Kommission gehören angesehene Verfassungsexperten an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.