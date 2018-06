New York (AFP) Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, hat Russland aufgefordert, für die Einhaltung einer Waffenruhe im Südwesten Syriens zu sorgen. Die Verstöße der Regierungstruppen gegen die Waffenruhe in Daraa, Kuneitra und Sueida müssten enden, erklärte Haley am Freitag in New York. Russland müsse seinen Einfluss auf die Führung in Damaskus nutzen, um die mit seiner Hilfe vereinbarte Waffenruhe zu retten und die Verstöße zu stoppen.

