Hamburg (AFP) Europas Sozialdemokraten wollen ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl in Vorwahlen nach US-Vorbild bestimmen. Einen entsprechenden Vorschlag habe die Führungsspitze der Partei bei ihrem Treffen am Mittwoch in Riga erarbeitet, berichtete der "Spiegel" am Samstag. Stelle sich mehr als ein Bewerber für die Spitzenkandidatur 2019 zur Wahl, solle es in allen EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, Vorwahlen abzuhalten.

