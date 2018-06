Bagdad (AFP) Die irakische Armee hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff im Osten Syriens 45 Angehörige der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet, darunter hochrangige Anführer der Organisation. Auf Anweisung von Ministerpräsident Haider al-Abadi und auf der Grundlage von präzisen Geheimdienstinformationen sei der Angriff mit irakischen F-16-Kampfflugzeugen erfolgte, teilte das Militärkommando in Bagdad mit. Ziel sei ein Treffen von Anführern der IS-Miliz in der Region Haschin im Osten Syriens in der Provinz Deir Essor gewesen.

