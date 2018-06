Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Juni 2018:

25. Kalenderwoche

175. Tag des Jahres

Noch 190 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Dietger, Johannes

HISTORISCHE DATEN

2017 - Die chinesischen Riesenpandas "Meng Meng" und "Jiao Qing" kommen in Berlin an. Sie sind Leihgaben an den Berliner Zoo, verstanden als Teil der chinesischen Diplomatie.

2016 - Der Bundestag beschließt ein Anti-Terror-Paket. Unter anderem muss künftig beim Kauf einer Handy-Prepaid-Karte ein Ausweis vorgelegt werden, damit nicht anonym telefoniert werden kann.

2013 - Der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi wird im "Ruby"-Prozess zu sieben Jahren Haft und einem lebenslangen Verbot öffentlicher Ämter verurteilt. Er geht in Berufung und wird 2015 in höchster Instanz freigesprochen.

2008 - Der Europäische Gerichtshof entscheidet, dass nationale Gerichte in der EU künftig Ölkonzerne für Umweltschäden aus Tankerkatastrophen haftbar machen können.

2003 - Eine französische Concorde landet nach ihrem letzten Flug in Rheinmünster-Söllingen (Baden-Württemberg). Die ausgemusterte Maschine bekommt im Technikmuseum Sinsheim einen Ehrenplatz.

1993 - Kurdische Extremisten nehmen im türkischen Generalkonsulat in München 21 Angestellte als Geiseln. Am Abend ergeben sie sich, die Aktion endet unblutig.

1958 - Im Halbfinale der Fußball-WM in Schweden verliert Deutschland gegen die Gastgeber 1:3. Umstrittene Schiedsrichter- Entscheidungen lösen eine diplomatische Krise aus.

1948 - Mit der Sperrung der Land- und Wasserwege beginnt die Blockade West-Berlins durch die UdSSR.

1848 - Nach der Schließung der Nationalwerkstätten beginnt in Paris ein erneuter Arbeiteraufstand. Die "Junirevolution" wird von Armee und Nationalgarde blutig niedergeschlagen.

GEBURTSTAGE

1987 - Lionel Messi (31), argentinischer Fußballer, fünffacher Weltfußballer des Jahres 2009-2012 sowie 2015

1973 - Alexander Beyer (45), deutscher Schauspieler ("Die Stille nach dem Schuss")

1948 - Armando Calderón Sol (70), salvadorianischer Politiker, Staatspräsident 1994-1999

1895 - Jack Dempsey, amerikanischer Boxer, Schwergewichtsweltmeister 1919-1926, gest. 1983

1852 - Friedrich Loeffler, deutscher Mediziner, Hygieniker und Bakteriologe, gest. 1915

TODESTAGE

2008 - Pinkas Braun, Schweizer Schauspieler ("Wir Wunderkinder") und Regisseur, geb. 1923

1918 - Konrad Alberti, deutscher Schriftsteller (Romanreihe "Der Kampf ums Dasein"), geb. 1862