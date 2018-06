Vatikanstadt (AFP) Ein früherer Diplomat des Vatikans ist wegen Kinderpornografie zu fünf Jahren verurteilt worden. Ein vatikanisches Gericht verkündete das Gericht am Samstag, nachdem Monsignore Carlo Alberto Capella sich am Vortag schuldig erklärt hatte, kinderpornografische Bilder besessen und weitergegeben zu haben. Der 51-Jährige erklärte, er habe sich als Botschaftsrat in Washington "nutzlos" gefühlt und eine "persönliche Krise" durchgemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.