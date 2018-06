Hamm (AFP) Wegen einer braunen Schlange haben 20 Bewohner eines Mehrfamilienhauses im westfälischen Hamm ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Behörden beschlossen vorsorglich die Evakuierung des Hauses, wie die Polizei am Sonntag mitteilte - es sei nämlich nicht auszuschließen, dass es sich bei dem am Samstagnachmittag in dem Haus gesichteten Tier um eine Giftschlange handelte. Das Gebäude wurde bis auf weiteres versiegelt.

