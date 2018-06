Brüssel (AFP) Vor dem EU-Sondergipfel für Migration und Asyl hat der französische Präsident Emmanuel Macron die Flüchtlingspolitik seines Landes verteidigt. Seinem Land müsse in Migrationsfragen "niemand Lehren erteilen", sagte Macron am Sonntag bei der Ankunft in Brüssel. Frankreich stehe in diesem Jahr als Aufnahmeland für Asylbewerber an zweiter Stelle. "Vergessen wir niemals unsere Werte, in diesem Punkt wäre ich unerbittlich", sagte der französische Präsident.

