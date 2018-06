Bagdad (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat der irakischen Regierung mit der Ermordung von sechs Geiseln gedroht, falls nicht alle inhaftierten Anhängerinnen der Miliz freigelassen werden. In einem am Samstag veröffentlichten Video zeigte der IS die Geiseln, die seinen Angaben zufolge Mitglieder der Polizei oder einer anti-dschihadistischen paramilitärischen Einheit sind. Die Gesichter der sechs Männer wiesen Spuren gewaltsamer Misshandlungen auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.