Jerusalem (AFP) Jared Kushner, der Berater und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, hat Zweifel an der Friedensbereitschaft von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas geäußert. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der palästinensischen Zeitung "Al Kuds" stellte er sowohl den Willen als auch die Fähigkeit von Abbas in Frage, einen Friedensvertrag auf den Weg zu bringen.

