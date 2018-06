Rom (AFP) Früher standen sie sich als Erzfeinde auf dem Rasen gegenüber, doch für den guten Zweck sind ehemalige Top-Fußballer von AS Rom und Lazio Rom am Samstag im selben Trikot aufgelaufen: Bereits zum zweiten Mal trafen in Rom Legenden wie Damiano Tommasi und Vincent Candela unter dem Motto "WithRefugees" auf ein Team von Flüchtlingen. "Fußball hat keine Farbe und keine Grenze", erklärte der frühere AS Rom-Spieler Candela.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.