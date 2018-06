Tripolis (AFP) Nach knapp acht Monaten sind drei in Libyen entführte Techniker aus der Türkei wieder frei. Dies teilte die libysche Einheitsregierung am Sonntag in Tripolis mit. Über den Verbleib eines vierten Mannes aus Südafrika, der im November gemeinsam mit den Türken entführt worden war, machte die Regierung keine Angaben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.