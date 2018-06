Kassel (AFP) In Kassel hat ein bei Brandermittlungen unter Verdacht geratener Mann den Hausmeister seines Hauses bei einem Polizeieinsatz mit heißem Fett überschüttet und schwer verletzt. Das Opfer wurde nach der Attacke am Freitag mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik eingeliefert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Zwei Polizisten wurden demnach leicht verletzt. Der 30-jährige Angreifer sitzt in Untersuchungshaft.

