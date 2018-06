Freiburg (AFP) Zahlreiche Bestandteile seines Wohnungsinventars hat ein offenbar verwirrter 86-Jähriger in Baden-Württemberg aus einem Fenster im dritten Stock geworfen. Als alarmierte Polizisten am Sonntag am Haus des Manns in Rheinfelden eintrafen, lagen mehrere Stühle, eine Fensterscheibe, Flaschen, Töpfe und weitere Haushaltsgenstände auf dem Gehweg, wie die Polizei in Freiburg am Montag mitteilte. Zudem seien weitere Dinge aus dem Fenster geflogen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.