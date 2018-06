Frankfurt/Main (AFP) Ein Arzt darf nach einem Gerichtsurteil nicht mit der Wirksamkeit der sogenannten craniosakralen Osteopathie werben. Für diese Behandlungsmethode fehle ein Wirkungsnachweis, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main in einem am Montag veröffentlichten Urteil. Dagegen darf der Arzt aber weiter in der bisherigen Form für die Heilverfahren Osteopathie und Säuglingsosteopathie werben. (Az. 6 U 74/17)

