Kiel (AFP) Nach einem Polizeieinsatz wegen eines Familienstreits hat ein 19-Jähriger im schleswig-holsteinischen Kiel eine Bierflasche aus dem vierten Stock auf eine Beamtin geworfen. Die 27-Jährige sei am Nacken getroffen worden und habe eine Halswirbelsäulenprellung erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Der stark betrunkene junge Mann sei überwältigt und in Gewahrsam genommen worden.

