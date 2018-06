Hamburg (AFP) Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich offen dafür gezeigt, muslimischen Schülerinnen im Schwimmunterricht Burkinis zu erlauben. Am wichtigsten sei, dass "alle schwimmen lernen", sagte Giffey am Sonntagabend bei einer Veranstaltung der "Zeit". Wenn Schulen die Teilnahme am Schwimmunterricht förderten, indem sie Burkinis erlaubten und ausgäben, sei das nicht gerade optimal und eine schwierige Situation – aber ein pragmatischer Weg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.