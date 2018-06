Ebersbach (AFP) Bei einer Kontrolle in Sachsen hat die Bundespolizei auf einen Schlag fast fünfeinhalb Tonnen Schmuggeltabak in drei Kleintransportern beschlagnahmt. Der Fund gelang den Beamten bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag in Großschönau im Landkreis Görlitz, wie die Bundespolizeiinspektion in Ebersbach am Montag mitteilte. In den Fahrzeugen aus Polen befanden sich demnach je neun große Kartons mit Rauchtabak - insgesamt 5428 Kilogramm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.