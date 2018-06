Berlin (AFP) Die Bundesregierung erwartet nach der Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ankara. Die Bundesregierung gehe davon aus, dass die Arbeitsbeziehungen zwischen den beiden Regierungen "auch in Zukunft konstruktiv und gedeihlich sein werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

