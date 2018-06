Frankfurt/Main (AFP) Im Asylstreit mit der CDU schlägt die CSU versöhnlichere Töne an: "Wir sollten in der aufgeregten Debatte wieder zur Normalität zurückkehren", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe). "Es gibt niemanden von uns, der die Gemeinschaft der Union in Zweifel zieht oder die Regierung in Frage stellt."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.