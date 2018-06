Jülich (AFP) Der derzeit schnellste deutsche Supercomputer steht am Jülicher Forschungszentrum in Nordrhein-Westfalen. "Juwels" habe schon bei ersten Tests eine Rechengeschwindigkeit von 6,2 Petaflops - 6,2 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde - erreicht und liege auf dem 24. Platz der am Montag veröffentlichten aktuellen weltweiten Liste der schnellsten Hochleistungscomputer, teilte das Zentrum am Montag mit. Kein anderer deutscher Rechner sei derzeit schneller.

