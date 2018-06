Berlin (AFP) Im Prozess um den Gürtel-Angriff auf zwei Männer mit Kippas in Berlin ist der Angeklagte zu einem Arrest von vier Wochen verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den 19-Jährigen am Montag der Beleidigung und Körperverletzung schuldig. Der Angriff im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg hatte im April bundesweit für Empörung gesorgt und eine Debatte über Antisemitismus in Deutschland ausgelöst.

