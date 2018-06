Nürnberg (AFP) Mehr als ein Jahr nach dem Mord an zwei Prostituierten in Nürnberg ist der 22-jährige Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Nürnberg-Fürth ordnete mit seinem Urteil vom Montag zudem die anschließende Sicherungsverwahrung an, wie ein Gerichtssprecher sagte.

