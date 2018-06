Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu seiner Wiederwahl gratuliert. "Wir wollen Partner einer stabilen und pluralistischen Türkei sein, in der die demokratische Teilhabe und die Wahrung der rechtsstaatlichen Ordnung gestärkt werden", heißt es in dem Gratulationsschreiben, das Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichte.

